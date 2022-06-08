Приморье - Родина Героев: школьники Пограничного округа участвовали в патриотических играх

Приморье - Родина Героев: школьники Пограничного округа участвовали в патриотических играх

В Пограничном муниципальном округ Приморского края прошел 10-й этап краевого проекта патриотического воспитания "Приморье — Родина Героев 2.

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