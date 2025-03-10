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Царьград

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США отложили военную помощь Киеву: условия Трампа остаются неопределёнными

США отложили военную помощь Киеву: условия Трампа остаются неопределёнными

США приостановили военную поддержку Украине: Трамп требует заключения сделки о полезных ископаемых. Пока условия поддержки остаются "неопределёнными".

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