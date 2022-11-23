Нико Хюлькенберг: «У меня не лучшее телосложение для гонщика, в болиде мне тесно»

Нико Хюлькенберг рассказал о трудностях адаптации к «Ф-1» после возвращения. Новобранец «Хааса» рассказал, почему для него важны испытания в Абу-Даби, а также объяснил, почему ему тяжелее, чем другим гонщикам, работать в современных болидах «Ф-1».
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