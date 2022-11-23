Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Нико Хюлькенберг: «У меня не лучшее телосложение для гонщика, в болиде мне тесно»

Нико Хюлькенберг рассказал о трудностях адаптации к «Ф-1» после возвращения.  Новобранец «Хааса» рассказал, почему для него важны испытания в Абу-Даби, а также объяснил, почему ему тяжелее, чем другим гонщикам, работать в современных болидах «Ф-1».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх