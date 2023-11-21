Как пройти флюорографию по ОМС в Новосибирске

Флюорографию грудной клетки, по мнению специалистов, следует проходить не реже чем один раз в год. Это скрининговое исследование, благодаря которому можно на ранней стадии выявить такие опасные заболевания, как рак, туберкулез, профессиональные болезни легких.
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