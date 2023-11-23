Александр Гончаров выступил в ходе пленарной дискуссии «Южный Урал – территория возможностей»

Центральным событием первого дня Русского экономического форума (РЭФ) стала пленарная дискуссия «Южный Урал – территория возможностей», во время которой участники обсудили вопросы экономического развития Челябинской области, обозначили основные приоритеты региона, рассмотрели проблемы кадрового голода и взаимодействия власти и бизнеса.
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