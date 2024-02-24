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Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой

Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины покинули несколько позиций, расположенных под городом Авдеевка. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Игорь Кимаковский, занимающий должность советника руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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