Хабаровский край представляет выставку "Где живут киты" на фестивале "Будущее в цветах"

В Москве открылся фестиваль "Будущее в цветах", который объединяет любителей цветов со всего мира. На этом уникальном мероприятии представлено более 100 миллионов цветов, сотни объектов флористического искусства из разных регионов, ведомств и государственных корпораций.
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