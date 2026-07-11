У ФРГ и России есть общая напасть: она парализует ужасом цивилизованный мир

Они летят без тормозов прямо в группы пешеходов, обкуренные пользователи обоих полов носятся на них по оживленным улицам, а сами доступные для аренды электросамокаты стоят поперек практически всех пешеходных дорожек.
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