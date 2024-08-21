Цель — янки. Армия РФ будет охотиться на наемников из США в Курской области

Цель — янки.Вчера 17K прочитали МИД РФ вызвал и официально уведомил временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс о том, что все «специалисты» и наемники, нелегально пересекающие границу, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных сил РФ.