Число банкротств в ФРГ достигло уровня мирового кризиса 2008 года

Количество банкротств компаний и физлиц в Германии за 2024 год увеличилось почти на 17% по сравнению с показателем годом ранее, в квартальном выражении оно впервые за последние 15 лет достигло уровеня окончания глобального финансового кризиса 2008 года, следует из данных института экономических исследований в Галле (IWH) и релиза статбюро страны (Destatis), опубликованных 13 января.