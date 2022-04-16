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Тарасенко забил 250-й гол в НХЛ и вышел на 11-е место в истории среди россиян, обойдя Жамнова

Владимир Тарасенко забил гол в игре против «Миннесоты» (4:1, 2-й период). Теперь на счету россиянина 515 (250+265) очков в 599 играх в НХЛ в карьере.

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