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Инспектор Бройер: Германия поставит Украине в 2024-м почти 200 тысяч артснарядов

Инспектор Бройер: Германия поставит Украине в 2024-м почти 200 тысяч артснарядов

Берлин передаст киевской стороне в следующем году почти 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Об этом, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, рассказал Карстен Бройер, генеральный инспектор немецких Вооруженных сил.

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