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Виктория Калинина: «Это не бразильянки взяли один балл, а мы потеряли. Справились с задачей в защите, а в нападении шел сумбур»

Вратарь сборной России по гандболу Виктория Калинина прокомментировала ничью в матче с Бразилией на групповом этапе Олимпийских игр-2020 (24:24).

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