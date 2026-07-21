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Глава КОНМЕБОЛ Домингес о ЧМ-2030: «Работаем, чтобы сыграли 64 команды. Расширение создало больше возможностей, стимулировало развитие спорта»

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес высказался о возможности участия 64 команд на ЧМ-2030.

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