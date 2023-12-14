На Краснолиманском направлении ночью «Грады» накрыли замаскированные позиции ВСУ

На Краснолиманском направлении зоны специальной операции в ночное время расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Центр» при взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов уничтожили замаскированные позиции боевиков.
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