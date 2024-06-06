Английский мастиф установил рекорд самой тяжелой собаки

Английский мастиф весом 125 килограммов установил рекорд самой тяжелой собаки в Чехии. У Урьяша действительно впечатляющие габариты, а специфические черты породы делают его особенным, привлекающим внимание питомцем.
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