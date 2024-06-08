В Санкт-Петербурге более 2500 мониторов транслируют созданную с помощью ИИ социальную рекламу

На улицах и в общественном транспорте На ПМЭФ-2024 правительство Санкт-Петербурга и «Сбер» вместе с вузами города представили совместный проект создания социальной рекламы с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).
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