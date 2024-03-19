Писториус раскритиковал идею заморозить украинский конфликт

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус дистанцировался от слов лидера парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха насчет заморозки украинского конфликта, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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