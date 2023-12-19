Китайский бренд BYD обещает послепродажное обслуживание своих автомобилей в РФ

Китайский производитель BYD, опережающий по выпуску электромобилей американскую Tesla, готовит для российского рынка сразу пять моделей, две из которых будут выполнены не только в гибридном, но и полностью электрическом варианте.
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