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Как заставить США вернуть деньги России: Способ подсказал экономист Хазин

Как заставить США вернуть деньги России: Способ подсказал экономист Хазин

Хазин раскрыл, как Путин выбьет из Трампа "замороженные" деньги России. Если США не вернут русские резервы, сорвётся одно из главных предвыборных обещаний главы Белого дома, считает экономист.

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