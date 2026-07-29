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Аргументы и Факты

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В парламент Италии внесли резолюцию, касающуюся поставок оружия Украине

В парламент Италии внесли резолюцию, касающуюся поставок оружия Украине

Группа депутатов в нижней палате итальянского парламента выступила за полное прекращение военной помощи киевскому режиму и внесла на рассмотрение соответствующую резолюцию, написала газета Blitz Quotidiano (BQ).

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