Новая российская 152-мм САУ "Мак".Использует белорусское шасси. Представляет собой дальнейшее развитие концепции колесных САУ, которые у нас начали развивать после начала СВО.
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Если автор считает шасси БАЗ-6910 Белорусским, то он ошибается, БАЗ, это брянский автомобильный завод.