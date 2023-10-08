Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей nirVAna
    СИРИЯ ЛИВАН"Смерть Израилю! ...
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Макс, беги! Тебе же это привычно. Как же жить в стране, которая воюет со своими соседями?)))

Макс, беги! Тебе же это привычно. Как же жить в стране, которая воюет со своими соседями?)))

Максим-мобилизант Максим Галкин (иноагент) высказался в поддержку Израиля «Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Галкин: &quot;Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен.&quot; Ах, так они уже испытали на себе, каково было дончанам? Что? Страшно было? Но только это длилось не одно утро (для тут же сбежавших Галкиных), а 9 лет беспрерывно. И до сих пор продолжается. Но ведь не осознают, просто сбегут и будут издалека бубнить: &quot;Израиль победит...&quot; Так ведь они и Израиль, новую родину свою, предали?!                                                   А вот теперь им, этим иудам, в Израиле, или, куда они там сбежали/сбегут, надо заткнуться и не возникать!
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