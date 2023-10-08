Макс, беги! Тебе же это привычно. Как же жить в стране, которая воюет со своими соседями?)))

НП

Наталья Павлова

Галкин: "Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен." Ах, так они уже испытали на себе, каково было дончанам? Что? Страшно было? Но только это длилось не одно утро (для тут же сбежавших Галкиных), а 9 лет беспрерывно. И до сих пор продолжается. Но ведь не осознают, просто сбегут и будут издалека бубнить: "Израиль победит..." Так ведь они и Израиль, новую родину свою, предали?! А вот теперь им, этим иудам, в Израиле, или, куда они там сбежали/сбегут, надо заткнуться и не возникать!