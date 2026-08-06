Стали известны неочевидные способы спастись от сильной жары

В Центральную Россию докатились отголоски европейского зноя. В Москве на вокзалах пассажирам бесплатно раздают питьевую воду, а горожане массово ищут магазины и кафе с мощными кондиционерами, чтобы хоть ненадолго остыть.
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