В Республике Коми полицейские совместно с общественниками провели информационно-познавательный интерактив для студентов ССУЗов

В рамках акции #Вбезопасности УМВД России по городу Сыктывкару и столичная служба Общественной приемной Главы Республики Коми организовали профилактическую встречу по предупреждению преступлений в IT- сфере для студентов ГАПОУ «Сыктывкарского торгово-экономического колледжа» и ГПОУ «Сыктывкарского политехнического техникума».
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