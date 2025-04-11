В Республике Коми полицейские совместно с общественниками провели информационно-познавательный интерактив для студентов ССУЗов

В рамках акции #Вбезопасности УМВД России по городу Сыктывкару и столичная служба Общественной приемной Главы Республики Коми организовали профилактическую встречу по предупреждению преступлений в IT- сфере для студентов ГАПОУ «Сыктывкарского торгово-экономического колледжа» и ГПОУ «Сыктывкарского политехнического техникума».