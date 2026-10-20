Базовая модель iPhone 18 должна выйти весной 2027 года В сети появились чертежи предполагаемого iPhone 18, на которых смартфон отличается от предшественника оформлением основной камеры.
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