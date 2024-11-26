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«Мысли вслух на бумаге как пожар посреди наводнения», или Главная тайна Поклонской

«Мысли вслух на бумаге как пожар посреди наводнения», или Главная тайна Поклонской

Совсем недавно затих очередной шквал нападок (прикрытых лютыми «философскими» и не совсем трезвыми выводами) некоторых «профессионалов» от политики, искусства, религии, психологии, литературы, истории и даже конспирологии на вышедшую в свет некую книгу со скромным (в наше-то время!), но тревожным, как оказалось, для некоторых названием «Мысли вслух».

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