«Мысли вслух на бумаге как пожар посреди наводнения», или Главная тайна Поклонской

Совсем недавно затих очередной шквал нападок (прикрытых лютыми «философскими» и не совсем трезвыми выводами) некоторых «профессионалов» от политики, искусства, религии, психологии, литературы, истории и даже конспирологии на вышедшую в свет некую книгу со скромным (в наше-то время!), но тревожным, как оказалось, для некоторых названием «Мысли вслух».
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