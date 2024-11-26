«Мысли вслух на бумаге как пожар посреди наводнения», или Главная тайна Поклонской

Совсем недавно затих очередной шквал нападок (прикрытых лютыми «философскими» и не совсем трезвыми выводами) некоторых «профессионалов» от политики, искусства, религии, психологии, литературы, истории и даже конспирологии на вышедшую в свет некую книгу со скромным (в наше-то время!), но тревожным, как оказалось, для некоторых названием «Мысли вслух».