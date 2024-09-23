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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Низкий уровень кислорода в опухолях может усилить некоторые иммунные реакции организма против рака

Опухоли с низким содержанием кислорода могут стимулировать иммунный ответ организма против рака. В процессе развития рака опухоли создают особую среду, в которой часто наблюдается недостаток кислорода, известный как гипоксия.

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