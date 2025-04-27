«Давай, набирай свои очки, Кобе. Для тебя ведь только это и важно». Реджи Миллер рассказал, как спровоцировал драку с Брайантом в 2002 году

«Они только что выиграли чемпионат и уже практически победили в этой игре. Когда ты ведешь в счете 12 очков, а до конца остается 22 секунды, что нужно делать? Просто стучать мячом, пока счетчик не истечет.
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