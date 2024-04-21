Сенатор США Мэсси: Путин не планирует атаковать страны НАТО

Член американской палаты представителей от Кентукки республиканец Томас Мэсси отверг все заявления о том, что после окончания СВО на Украине президент России Владимир Путин решит напасть на страны Североатлантического альянса.
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