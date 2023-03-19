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Захарова выдвинула Западу ультиматум касательно урегулирования украинского кризиса

Захарова выдвинула Западу ультиматум касательно урегулирования украинского кризиса

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выдвинула западному миру ультиматум по поводу урегулирования украинского кризиса.

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