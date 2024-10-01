Перекресток Молокова – Асфальтная открыли для проезда в Караганде

В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды сообщают, что для проезда транспорта открывают перекресток улиц Молокова – Асфальтная, информирует ekaraganda.
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