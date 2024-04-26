Взлет заглушаю: что облегчит длинный перелет

Сезон летних отпусков у многих россиян ассоциируется с путешествиями в дальние края. Приятные впечатления иногда портит страх перед перелетом, а порой и проблемы со здоровьем, связанные с таким способом перемещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии