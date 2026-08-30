Раскрыты моторы совершенно нового Hyundai Tucson: и 1,6-литровый бензин, и 1,6-литровый гибрид

Вероятно, будет и 1,6-литровый подключаемый гибрид Ранее Hyundai показала совершенно новый Hyundai Tucson — модель пятого поколения, а сейчас появились подробности о силовых установках.
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