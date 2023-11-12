Строительный рынок: Тайна черной дыры площадью в квадратный метр

Почему вслед за долларом дорожают стройматериалы, производимые за рубли Иван Рыбин Фото: Игорь Буймистров/ТАСС В России возобновился рост цен на стройматериалы, точнее, произошёл очередной мощный скачок их стоимости.
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