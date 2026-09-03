Отключения света в Севастополе 4 сентября: адреса

4 сентября в Севастополе временно ограничат подачу электроэнергии из-за неотложных работ.Отключения затронут улицы Артиллеристов, Индустриальную, проспект Генерала Острякова, а также ряд СНТ и переулков.
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