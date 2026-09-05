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Мировое обозрение

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В сводке Минобороны нет удара по зданию СБУ: разборки спецслужб получили подтверждение?

В сводке Минобороны нет удара по зданию СБУ: разборки спецслужб получили подтверждение?

В сводке Министерства обороны России за минувшие сутки, вопреки ожиданиям, не оказалось ни слова об ударе по зданию СБУ в центре Киева.

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