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Депутат Дмитриева: Поколение 67-го больше всего пострадает от пенсионных реформ

Депутат Дмитриева: Поколение 67-го больше всего пострадает от пенсионных реформ

Оксана Дмитриева, член Комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук и депутат Государственной Думы РФ, предоставила информацию о пенсионных реформах и их влиянии на различные группы населения, — сообщает «Радио 1».

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Комментарии
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ЮК
Юрий Казанцев
Пенсия в 15000р.это позор государству и их правителям.
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22 час.
Уя
Уфимцев я
Никак не хочет признаться наша власть, что проиграв в &quot;холодной войне&quot; Западу и, прежде всего Америке, мы до сих пор (!) продолжаем выплачивать им скрытую контрибуцию... А чтобы это было не так явно для остального народа, все это скрыто по разными благовидными предлогами - через непонятных представителей-директоров иностранцев практически во всех  крупнейших государственных компаниях, которым регулярно выплачиваются огромные дивиденты, бонусы и премии... Думаю, что к этому случаю можно отнести и такую &quot;оплошность&quot; нашего экономического блока, во главе с Кудриным-Наибуллиной-Силуановым, как размещение наших огромных валютных фондов в ценных бумагах США, которые сегодня оказались под санкциями...
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20 час.
Valeriy Shershkov
промахов у властьпридержавших значительно много .. самоучки неважные, других слушать не умеют ...этсюда &quot;секреты&quot;, квазиуспехи и&quot;гениальные &quot; решения ...
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2 час.

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