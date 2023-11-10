Оксана Дмитриева, член Комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук и депутат Государственной Думы РФ, предоставила информацию о пенсионных реформах и их влиянии на различные группы населения, — сообщает «Радио 1».
Депутат Дмитриева: Поколение 67-го больше всего пострадает от пенсионных реформ
Комментарии
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ЮК
Юрий Казанцев
Пенсия в 15000р.это позор государству и их правителям.
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22 час.
Уя
Уфимцев я
Никак не хочет признаться наша власть, что проиграв в "холодной войне" Западу и, прежде всего Америке, мы до сих пор (!) продолжаем выплачивать им скрытую контрибуцию... А чтобы это было не так явно для остального народа, все это скрыто по разными благовидными предлогами - через непонятных представителей-директоров иностранцев практически во всех крупнейших государственных компаниях, которым регулярно выплачиваются огромные дивиденты, бонусы и премии... Думаю, что к этому случаю можно отнести и такую "оплошность" нашего экономического блока, во главе с Кудриным-Наибуллиной-Силуановым, как размещение наших огромных валютных фондов в ценных бумагах США, которые сегодня оказались под санкциями...
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20 час.
Valeriy Shershkov
промахов у властьпридержавших значительно много .. самоучки неважные, других слушать не умеют ...этсюда "секреты", квазиуспехи и"гениальные " решения ...
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2 час.
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