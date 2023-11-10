Депутат Дмитриева: Поколение 67-го больше всего пострадает от пенсионных реформ

Уя

Уфимцев я

Никак не хочет признаться наша власть, что проиграв в "холодной войне" Западу и, прежде всего Америке, мы до сих пор (!) продолжаем выплачивать им скрытую контрибуцию... А чтобы это было не так явно для остального народа, все это скрыто по разными благовидными предлогами - через непонятных представителей-директоров иностранцев практически во всех крупнейших государственных компаниях, которым регулярно выплачиваются огромные дивиденты, бонусы и премии... Думаю, что к этому случаю можно отнести и такую "оплошность" нашего экономического блока, во главе с Кудриным-Наибуллиной-Силуановым, как размещение наших огромных валютных фондов в ценных бумагах США, которые сегодня оказались под санкциями...