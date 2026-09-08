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Царьград

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Interpress Georgia: Экс-прокурор Грузии создал подразделение в ВС России

Interpress Georgia: Экс-прокурор Грузии создал подразделение в ВС России

Экс-прокурор Грузии, Отар Романов-Парцхаладзе, создал подразделение «Георгиевский» в ВС России, участвующее в СВО.

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