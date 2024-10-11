Игрок махачкалинского «Динамо» Пальцев пока не хочет в «Зенит»

Об этом сказал сам футболист «Зенит» располагает достаточной обоймой игроков, пока нет желания туда переходить, сказал в интервью «СЭ » высказал защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии