Stellar 10Y Auction Stops Through, With Highest Bid To Cover In A Decade On BIggest Yield Since 2007 After today's very disappointing buyback announcement, which at $6BN came in far below whisper expectations of $10BN, and which sent yields surging to 4.
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