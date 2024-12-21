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Вучич заявил о скорой встрече Путина и Фицо из-за отказа Украины в транзите газа

Вучич заявил о скорой встрече Путина и Фицо из-за отказа Украины в транзите газа

РИА Новости/Михаил Климентьев Сербский лидер Александр Вучич заявил о скорой встрече российского президента Владимира Путина и словацкого премьера Роберта Фицо из-за отказа киевского режима от транзита газа через украинскую территорию.

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