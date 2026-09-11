"Old Economy Is Taking Revenge": Jeff Currie Warns Fuel Squeeze Is Driving Structural Inflation Former Goldman Sachs commodities chief and current Real Macro head Jeff Currie joined CNBC earlier Thursday to discuss all things commodities, warning that the latest Brent crude rally above $107 a barrel is becoming harder to dismiss as a temporary shock, with renewed Chinese buying and soaring refining margins (US diesel crack spread now $110 a barrel) signaling deeper pressure across physical commodity markets.