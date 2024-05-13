"Известия": чистый отток капитала из РФ вырос до $28 млрд за квартал

По данным ведущего эксперта института "Центр развития" Сергея Пухова, чистый отток капитала частного сектора (показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток) увеличился в первом квартале 2024-го.
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