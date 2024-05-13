Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кто же выходит из дома, тем более после девяти вечера. Кругом бандитизм и мустурбеки, хорошо хоть не из...В Воронеже юноши ...
  • Сергей Oблезов
    Идет следствие, значит все имущество должно быть арестовано!Экс-супруга замми...
  • Наталья Эрнст
    Типично для хохлов 🤣🤣🤣 Пи%дят все, а халяву и подавно 😱😱😱Боец ВСУ: укрепле...

"Известия": чистый отток капитала из РФ вырос до $28 млрд за квартал

"Известия": чистый отток капитала из РФ вырос до $28 млрд за квартал

По данным ведущего эксперта института "Центр развития" Сергея Пухова, чистый отток капитала частного сектора (показывает, на сколько вывод денег из страны превышает их приток) увеличился в первом квартале 2024-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх