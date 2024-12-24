Синоптик Степанов: В ближайшее время такая погодная тягомотина продолжится

Температура продолжит колебаться около нуля, временами будут идти всякие небольшие осадкиРязанский синоптик Роман Степанов в телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха» рассказал о текущей погоде в Рязанской области.
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