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Газета «Культура»

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В Музее Победы ко Дню танкиста выложили танк Т-34 из 50 тысяч гильз

В Музее Победы ко Дню танкиста выложили танк Т-34 из 50 тысяч гильз

В филиале Музея Победы — Музее Г.О.Р.А. — состоялась акция, приуроченная ко Дню танкиста. Гости культурной площадки создали изображение танка Т-34 из 50 тысяч гильз.

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