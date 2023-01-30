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Спаллетти о 2:1 с «Ромой»: «В таких матчах можно победить, только проявив волю к победе»

Лучано Спаллетти оценил победу «Наполи» над «Ромой» (2:1) в Серии А. «В таких матчах можно победить, только если ты проявишь волю к победе начиная с персонала и заканчивая теми, кто находится на скамейке.

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