5 привычек француженок, которых россиянки обычно стесняются

Миллионы девушек по всему миру хотели быть похожими на Брижит Бардо или Катрин Денев. Француженки не зря считаются иконами стиля, но в реальной жизни их поведение многих удивляет.
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автор статейки давно в России не был - пуританство даже у девушек 70+ не в чести
Автор во Франции никогда не был, (судя по тексту). Там совершенно обыкновенные европейские женщины, как и в России. Никаких особенностей в поведении женщин на улицах Парижа, Леона, Марселя и т.д. нет. Одеваются очень просто, кто-то бреет ноги, кто-то нет, кто-то хорошо воспитан, а то-то нет, (как и в России). Что касаетсясельских жительниц, так и не разберешь - русские они или француженки, (самые обыкновенные толстоватые тетки с авоськами в Ашане - это и есть Франция)..
а наши как пугало- шорты-трусы, непонятный балахон и кроссовки-говнодавы. убожество. ещё в пижамах и домашних или дачных шмотках ходят. именно шмотках с помойки а не вещах. убожество.
Ну насмешили, честное слово))) Всё, что француженки делают на людях, наши красавицы с удовольствием повторяют. И с небритыми ногами ходят, и своё женское здоровье за столиками кафе обсуждают, и бретельки от белья поправляют где угодно, и с партнёрами целуются прилюдно. О каких устоях и воспитании речь?