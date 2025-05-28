Множество домов в Калуге останутся без света

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о масштабных отключениях электричества 29 мая в КалугеС 9:00 до 12:00 29 мая в Калуге из-за замены опор отключат электричество в домах №№ 26-36, 38-78, 51-65, 67-99, 103 и 105 по Стекольной улице, №№ 48-72, 53-79, 81-107, 74-102 и 54 по Песчаной улице, №№ 25-27, 72, 74 и 76 по улице Чапаева, №№ 22-30 по улице Маяковского и 1-37, 2-38 по переулку Маяковского.