Уральские ученые создали модульную систему защиты от беспилотников

Ученые из УрФУ и их коллеги из Московского государственного строительного университета (МГСУ) вместе с представителями промышленности разработали новые защитные сооружения для энергетических объектов, устойчивые к атакам беспилотников.
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